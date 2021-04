Le constructeur Zadak lance un SSD M.2. NVMe : le TWSG3

Le fabricant ZADAK (encore peu répandu sur notre continent) annonce la sortie du TWSG3. C’est un SSD au format M.2. qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x compatible avec la norme NVMe 1.3. Ils embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Particularité de ce modèle : il dispose d’un refroidissement en graphène pour refroidir les puces mémoire, un matériau censé mieux dissiper la chaleur.

Le TWSG3 de ZADAK est décliné en trois versions : 512 Go, 1 To et 2 To qui offrent des débits pouvant atteindre 3.500 Mo/s en lecture et 3.200 Mo/s en écriture, le tout avec 360K en lecture / écriture 4K.

Annoncée avec un MTBF de 1,5 millions d’heures et une garantie de cinq ans, cette gamme de SSD devrait arriver prochainement en boutiques aux USA, et un peu plus tard dans le reste du globe…