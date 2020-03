Les accessoires incontournables pour smartphone

C’était en 2007 que les smartphones ont bouleversé notre quotidien quand Apple a lancé son premier iPhone avec un écran tactile multipoints et son système d’exploitation iOS. Peu à peu, le smartphone est passé de mobile intelligent à un véritable centre nomade de nos vies numériques. En effet, le temps où les téléphones ne servaient qu’à passer des appels et à envoyer des messages est largement dépassé. Actuellement, ils sont devenus en quelque sorte un ordinateur miniaturisé que l’on utilise pour les loisirs, mais aussi pour les activités professionnelles. Mais pour une utilisation optimale encore, il faut des accessoires adéquats. Lesquels ?

Étui pour téléphone

On connaît tous combien coûte un smartphone haut de gamme, celui qui permet de réaliser les tâches que l’on fait au quotidien. En bref, c’est un objet précieux que les adeptes considèrent même comme leur bébé. Ainsi, il a besoin d’être protégé contre les chocs et les rayures pour garder son design qui rend beaucoup envieux. Pour cela, il faut un étui qui permet non seulement de protéger le design du smartphone tout en consultant l’heure, la météo ainsi que les notifications et les paramètres. D’ailleurs, il est possible de faire recours à l’impression 3D en ligne pour obtenir rapidement cet accessoire.



Carte SD

C’est vrai, les marques tendent à améliorer de plus en plus la capacité de stockages de leurs smartphones pour une utilisation optimale. Actuellement, les smartphones haut de gamme offrent une capacité de stockages de 128 Go et certains modèles grimpent beaucoup plus haut (512 Go voire plus). Mais que faire ? Pour certains une telle capacité n’est pas encore assez pour stocker les données dont on a besoin. C’est pour cela qu’on aura besoin de carte mémoire pour étendre la capacité de stockages de son smartphone. Ainsi, nullement besoin d’effacer des vidéos ou d’autres données pour économiser de l’espace. Une carte mémoire est l’incontournable des accessoires de smartphone.

Kit piéton mains libres

On remarque de plus de gens se balader avec des oreillettes sur les oreilles ? À quoi peuvent-elles bien servir ? On les utilise généralement pour passer et prendre des appels, mais cela n’empêche pas de les utiliser également pour écouter de la musique. Facilement accessible grâce à la stéréolithographie, ces kits mains libres sont aussi simples d’utilisation que riches en fonctions. D’ailleurs, on apprécie particulièrement la fonction d’identification de l’appelant, et la conversation n’a jamais été aussi claire. Un must have pour l’utilisation optimale de son smartphone.



Objectif pour smartphone

On aime de plus en plus illustrer chaque instant de sa vie et les selfies pleuvent à chaque événement un peu particulier. L’ayant très bien compris, les marques s’engagent à rendre les appareils photo des smartphones plus performants encore. Actuellement, on peut même trouver des smartphones avec une résolution d’image de 20 Mpx. Le problème quand on n’est pas photographe professionnel, c’est qu’il n’est pas toujours facile de bien cadrer des photos. C’est pour cela qu’on aura forcément besoin d’objectif pour smartphone. On pourra ainsi obtenir de jolies photos bien cadrées. Il suffit de choisir le modèle le plus adapté à ses besoins.