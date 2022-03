Avec sa nouvelle gamme de cartes mémoire XLR8 Gaming, le fabricant PNY vise essentiellement les joueurs. Ses cartes micro SDXC sont en effet suffisamment performantes pour être utilisées dans une Nintendo Switch, un terminal Android (tablette ou smartphone) ou n’importe quel autre appareil.

Les micro SDXC XLR8 Gaming sont des modèles de classe 10 qui répondent aux normes UHS-I, U3, A2 et V30. Elles supportent des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 100 Mo/s en lecture et jusqu’à 90 Mo/s en écriture.

Elles sont disponibles en trois capacités de stockage : 128 Go (16$), 256 Go (29$) et 512 Go (60$). Pour le moment, on ne sait pas quand elles seront disponibles dans l’hexagone. Mais à priori ça ne devrait pas tarder.