Samsung officialise (enfin) sa gamme de SSD 980 Pro

La gamme 980 Pro de Samsung est une arlésienne dont on entend parler depuis plusieurs mois. On a commencé à en parler dans cette actualité en janvier dernier lorsque Samsung a exposé le SSD lors du CES 2020. Puis on a à nouveau entendu parler du 980 Pro en juin dernier lorsque de nouvelles rumeurs so

Aujourd’hui, la firme coréenne a enfin décidé de sortir de l’ombre en annonçant officiellement la sortie des SSD 980 Pro. Et sans grande surprise, les caractéristiques annoncées correspondent aux informations que l’on connaît déjà depuis plusieurs mois.

En effet, la gamme Samsung 980 Pro correspond à une série de SSD au format M.2. (2280). Les SSD exploitent une interface PCI Express 4.0 compatible NVMe et ils embarquent de la mémoire NAND Flash MLC 3-bit (c’est à dire de la TLC donc…) et un contrôleur maison baptisée Elpis.

Les SSD Samsung 980 Pro existent en trois capacités de stockage : 250 Go, 500 Go et 1 To. Ils offrent des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 7.000 Mo/s en lecture et 5.000 Mo/s en écriture.

Voilà les débits proposés par chaque modèle :

– 980 Pro 250 Go : 6.400 Mo/s en lecture, 2.700 Mo/s en écriture (500K/600K iOPS)

– 980 Pro 500 Go : 6.900 Mo/s en lecture, 5.000 Mo/s en écriture (800K/1000K iOPS)

– 980 Pro 1 To : 7.000 Mo/s en lecture, 5.000 Mo/s en écriture (1000K/1000K iOPS)

Les SSD 980 Pro de 250 Go, 500 Go et 1 To sont annoncés respectivement avec une endurance de 150 To, 300 To et 600 To. Les tarifs ne sont pas connus pour le moment mais cette actualité sera mise à jour dès qu’on aura l’information.