SanDisk rafraîchit ses SSD portables Extreme et Extreme Pro

Le fabricant SanDisk met à jour ses solutions de stockage et annonce le SSD portable SanDisk Extreme (V2) et le SSD portable SanDisk Extreme Pro (V2). Ces deux nouvelles itérations se veulent plus performantes qu’auparavant.

Dans les deux cas, il s’agit de SSD M.2. NVMe portables qui se différencient par leur coque, leur débit et le type de connectique utilisé.

SanDisk Extreme (V2)

Le SanDisk Extreme (V2) est un SSD portable qui mesure 8.95 x 52.42 x 100.54 mm. Il dispose d’une coque en silicone renforcée qui lui permet de résister aux chutes jusqu’à deux mètres, à l’eau et à la poussière (IP555). Il est également sécurisé puisqu’il supporte le chiffrement matériel des données en AES-256 bit.

L’engin exploite une connectique USB 3.2 à 10 Gb/s ce qui lui permet d’atteindre des débits de 1.050 Mo/s en lecture et 1.000 Mo/s en écriture. A noter que le disque existe en trois capacités de stockage : 500 Go (159€), 1 To (250€) et 2 To (prix non communiqué). Il est garanti cinq ans.

SanDisk Extreme Pro (V2)

La version Pro reprend plus ou moins le design du modèle précédent mais elle est équipée cette fois ci d’une coque en aluminium renforcée en silicone ce qui lui permet non seulement de résister aux chutes, à l’eau et à la poussière mais aussi d’assurer une meilleure dissipation thermique. A noter que le SanDisk Extreme Pro (V2) est un peu plus grand : il mesure 110.26 x 57.3 x 10.22 mm. Il gère aussi le chiffrement matériel en AES 256-bit.

Le SanDisk Extreme Pro (V2) est doté d’une interface USB 3.2 Gen2x2 à 20 Gb/s. Grâce à cette connectique, le SSD peut atteindre des taux de transferts deux fois plus élevés que le modèle non pro. Il est en effet question de débit de 2.000 Mo/s en lecture et de 2.000 Mo/s en écriture sur ce modèle.

Deux versions sont disponibles : 1 To à 277€ et 2 To à 479€. Dans les deux cas, la garantie est de cinq ans.