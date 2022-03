Seagate dévoile un disque dur SkyHawk AI de 20 To !

Le disque dur SkyHawk AI de Seagate vient de franchir un nouveau cap. En effet, ce disque dur spécialisé dans la video surveillance était jusqu’à maintenant disponible avec une capacité de stockage maximale de 18 To (comme on l’a vu dans cette actualité en octobre 2020). Désormais, les entreprises et services de vidéo surveillance pourront également compter sur une version 20 To du SkyHawk AI.

Rappelons que la gamme Seagate SkyHawk AI (AI pour Artificial Intelligence) se compose de disques durs endurants spécialement prévus pour les enregistreurs vidéo en réseau compatibles avec l’IA Les disques durs SkyHawk AI supportent jusqu’à 32 flux IA et 64 flux vidéo HD.

Le constructeur explique que « Les systèmes pour la production et l’analyse vidéo compatibles avec l’IA ont besoin d’un stockage capable de supporter les charges de travail intensives, afin de traiter et d’analyser plusieurs sources et des milliers d’heures de vidéos ».

Grâce à cette capacité accrue, les systèmes de vidéo surveillance pourront sauvegarder et traiter un plus grand nombre de données.

Les caractéristiques techniques

D’un point de vue technique, sachez que le disque dur SkyHawk AI de 20 To exploite la technologie d’écriture CMR. Il profite également de la technologie à base d’hélium que l’on trouve sur d’autres références chez Seagate (comme les IronWolf Pro par exemple).

Le SkyHawk AI de 20 To est un disque dur au format 3,5″ qui exploite une interface SATA III. Il se compose de 10 plateaux de 2 To chacun (comme l’IronWolf Pro 20 To testé sur Bhmag). Le disque dur fonctionne à 7200 TPM et embarque 256 Mo de mémoire cache.

Le fabricant annonce un taux de transfert maximum de 260 Mo/s et un temps d’accès de 4,16 ms. L’ensemble des spécifications techniques sont accessibles dans ce fichier PDF.

Seagate annonce que le SkyHawk AI de 20 To sera disponible dès ce mois-ci au prix de 539,90€.