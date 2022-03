Microsoft ajoute un filigrane sur les PC non compatibles avec Windows 11

Officiellement, depuis la sortie du dernier système d’exploitation de Microsoft, pour pouvoir installer Windows 11 sur un PC, celui-ci doit impérativement répondre à quelques exigences comme on l’a vu dans cette news.

Néanmoins, les bidouilleurs et les plus téméraires d’entre vous peuvent quand même installer Windows 11 sur un PC qui n’est en théorie pas compatible, et cela avec l’aval et les conseils de Microsoft pour y parvenir.

Toutefois et bien que Microsoft autorise ce genre de manipulation, l’éditeur ne souhaite pas voir son système installé n’importe où, n’importe comment et sur n’importe quel PC. Du coup, Microsoft a décidé d’utiliser un subterfuge pour laisser faire les utilisateurs tout en informant que la machine sur laquelle est installée Windows 11 n’est officiellement pas compatible.

Depuis la dernière mise à jour 22000.588 (disponible actuellement sur le canal « Release Preview » de Microsoft) les personnes, qui installent tout de même Windows 11 sur un PC qui n’offrent pas des caractéristiques techniques suffisantes, verront apparaître un filigrane sur le bureau de Windows 11. Celui-ci indique clairement « System requirements not met » autrement dit « La configuration système requise n’est pas suffisante ».

Cela permet à Microsoft de garder ses distances vis à vis d’éventuels problèmes de compatibilité ou de performances. En cas de soucis, l’éditeur pourra toujours se dédouaner et dire que l’utilisateur était prévenu.

Et ça permet égaement à Microsoft d’informer les utilisateurs que la machine sur laquelle Windows 11 est installé offre des caractéristiques insuffisantes pour exploiter pleinement Windows 11. Une information qui peut être intéressante à savoir notamment lors de l’achat – vente d’un PC d’occasion.

Par contre, dans le cas d’un PC familial on peut se demander quel est l’intérêt d’afficher un tel filigrane sur le bureau de Windows 11 alors que c’est un membre de la famille qui a, lui même, sciemment installé la dernière version de Windows sur la machine.

A noter que le filigrane présent sur le bureau de Windows 11 peut être désactivé très facilement. Si vous y êtes confronté, sachez qu’une simple astuce permet de virer définitivement le filigrane. Et comme on est sympa sur Bhmag : on vient tout juste de la publier dans notre rubrique Trucs et Astuces. ;)