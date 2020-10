Seagate offre une version 18 To à sa gamme SkyHawk AI dédiée à la vidéo surveillance

Après les IronWolf Pro de 18 To et EXOS X18 de 18 To, c’est maintenant au tour de la gamme SkyHawk AI du constructeur Seagate d’atteindre une capacité de 18 Tera Octets. Pour rappel, les SkyHawk AI (AI pour Artificial Intelligence) sont des disques durs spécifiquement prévus pour la vidéo surveillance basés sur l’intelligence artificielle. Ils peuvent supporter jusqu’à 32 flux d’IA et 64 flux vidéo.

D’un point de vue technique, le SkyHawk AI de 18 To est un disque dur de 3,5″ SATA qui exploite une technologie à base d’hélium. L’hélium étant moins dense que l’air (7 fois moins) cela permet de réduire drastiquement les turbulences provoquées par la rotation des plateaux, ce qui a également une incidence bénéfique sur la consommation énergétique du disque dur.

Le disque dur SkyHawk AI de 18 To supporte la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording). Il embarque de 256 Mo de mémoire cache et il offre des débits qui peuvent atteindre 260 Mo/s. Le disque dur est annoncé avec un MTBF de 2 millions d’heures et une endurance de 550 To par an.

La version 18 To du SkyHawk AI est annoncé en France au tarif de 509,99€. A noter que trois ans d’abonnement au service de récupération de données Seagate Rescue sont inclus.

Les caractéristiques complètes sont dispo dans ce fichier PDF.