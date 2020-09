Sony en dira plus au sujet de sa PS5 ce mercredi 16 septembre

Après Microsoft et ses Xbox Series X et S, ce sera bientôt au tour de Sony de dévoiler un peu plus d’informations à propos de sa Playstation 5. En effet, le fabricant annonce la tenue d’un événement online ce mercredi 16 septembre à 22 heures, heure de Paris. La conférence sera retransmise en direct. Il y sera principalement question des dfifférents titres qui seront disponibles sur P5 à la sortie la console et après… Avec un peu de chance, Sony pourrait également dévoiler la date de sortie et les tarifs de sa PS5.

Pour rappel, depuis la dernière conférence du constructeur de juin dernier, on sait déjà que deux éditions de la P5 seront proposées : la PS5 avec lecteur Blu-ray et la PS5 Ditigtal Edition qui sera dépourvue de lecteur Blu-ray et sera donc 100% numérique (comme la Xbox Series S). On sait aussi que plusieurs accessoires additionnels seront disponibles pour les deux consoles : un casque sans fil, une caméra HD, une télécommande, une station de charge, etc… Reste à savoir quels sont seront les tarifs des consoles et de tous ces accessoires..

Diffusion de l'événement PlayStation 5 en direct le mercredi 16 septembre à 22h00 (heure française) : https://t.co/RuZSspFLIb pic.twitter.com/cWWLTTiDo7 — PlayStation France (@PlayStationFR) 12 septembre 2020