Un SSD sécurisé de 20 To à 11.500€ pour les professionnels

La firme américaine Apricorn, spécialisée dans les produits de stockage sécurisés, propose un nouvel appareil : le Aegis Fortress L3. Il s’agit ni plus ni moins d’un SSD portable qui permet de transporter ses données avec soi en toute sécurité. Et pas qu’un peu puisque sa capacité va de 512 Go à pas moins de 20 To.

La forteresse en question se présente sous la forme d’un boîtier qui mesure 24,5 x 77 x 122 mm. Le boîtier peut résister aux chocs. Il est surmonté par un clavier numérique qui permet de verrouiller ou déverrouiller l’accès aux données.

Evidemment, les données sauvegardées sur l’appareil sont chiffrées matériellement en AES-XT 256-bit ce qui permet de protéger le contenu contre les vols de données, etc…

Apricorn destine le Fortress L3 à une clientèle bien précise : les professionnels et les agences gouvernementales qui ont des données sensibles à protéger et à transporter.

Il s’agit assurémment de clients qui ont les reins solides et qui ont les moyens de débourser de 300€ pour un SSD de 512 Go à plus de 11.500€ pour un SSD de 20 To.

Les caractéristiques complètes du Fortess sont disponibles sur cette page.