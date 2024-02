Phison lance des SSD spécialisés dans la vidéo surveillance

Le fabricant Phison, bien connu pour ses contrôleurs de SSD, vient d’annoncer la mise sur le marché de SSD spécialisés pour les systèmes de vidéo surveillance. Les SSD « S12DI » et « S17T » sont des unités de stockage endurantes qui offrent les caractéristiques suivantes :

Performances d’écriture soutenues pour éviter les pertes d’images.

Protection contre les coupures de courant (PLP) pour garantir que les données soient efficacement préservées en cas de panne de courant.

Fiabilité et durabilité pour prendre en charge une écriture intensive et continue de données pendant des périodes prolongées, par exemple 24 heures.

Le S12DI est un SSD SATA III qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Il existe en plusieurs formats : 2,5″ (U2), M.2. 2280 et M.2. 2242. La capacité de stockage varie de 240 à 7,68 To en fonction des modèles et les débits varient atteignent jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture, le tout avec 88K/98K iOPS en lecture/écriture 4K.

Le SSD intègre une protection contre la perte de données. Il est par ailleurs fourni avec un outil de récupération de données intelligent baptisé Smart Rescue de Phison. Le SSD est couvert par une garantie de trois années.

Voilà les spécifications techniques de chaque déclinaison :

Pour le moment, on ne connaît pas encore le détail du SSD Phison S17T. Cette actualité sera mise à jour dès qu’on en saura plus…