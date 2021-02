Synology annonce une version 800 Go de ses SSD M.2 NVMe

Depuis juin dernier, le fabricant Synology propose des SSD sous son propre label. Deux modèles sont proposés : les SAT5200 qui sont des SSD au format 2,5 pouces SATA et les SNV3400/3500 qui sont des SSD M.2. NVMe qui exploitent une interface PCI Express 3.0 4x.

Aujourd’hui, le constructeur étoffe sa gamme SNV3400/3500 avec une nouvelle capacité de stockage. En plus d’une version 400 Go déjà disponible dans le commerce, une version 800 Go est également proposée. Pour rappel, les SNV3400 et SNV3500 se différencient par leur form factor : M.2 2280 (22 x 80 mm) pour les SNV3400 et M.2. 22110 (22 x 110 mm) pour les SNV3500.

Les SNV3400/350 de 800 Go offrent des débits de 3.100 Mo/s en lecture et de 1.000 Mo/s en écriture, le tout avec 375K / 70K iOPs en lecture / écriture 4K.

Au niveau tarifaire, les SSD Synology SNV3400/3500 de 400 Go s’affichent à respectivement 174,95€ et 214,94€ chez LDLC alors que les modèles 800 Go sont disponibles à 314,95€ et 339,95€.