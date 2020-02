Synology repousse une énième fois DSM 7.0

Mauvaise nouvelle pour les possesseurs de NAS de marque Synology, le fabricant vient d’annoncer que DSM 7.0 était à nouveau reporté. Pour rappel, DSM (pour Disk Station Manager) est le système d’exploitation qui équipe les NAS Synology. Il permet de gérer de A à Z le fonctionnement du NAS et de configurer toutes les fonctionnalités de celui-ci.

Les NAS Synology fonctionnent actuellement sous DSM 6.2.2. La version 7.0 de DSM est attendue depuis plusieurs mois. Elle devait initialement voir le jour au cours de l’année 2019 mais sa sortie a été repoussée à plusieurs reprises, tant et si bien qu’on commence à parler de vaporware depuis plusieurs mois…

En début d’année 2020, Synology avait pourtant communiqué à propos de son OS et annonçait en grandes pompes qu’une préversion de DSM 7.0 allait être mise en ligne prochainement afin que les utilisateurs qui le souhaitent puissent le tester.

Mais patatra ! Le fabricant vient d’annoncer par mail que la préversion de DSM 7.0 ne sortirait finalement pas en février comme prévu initialement mais durant le troisième trimestre 2020

« Nous retardons la publication de la preview de DSM 7.0, originellement prévue pour février 2020, au troisième trimestre de l’année. DSM 7.0 est déjà bien avancé, la plupart des fonctionnalités principales et des modifications effectuées sous le capot étant d’ores et déjà implémentées. Nous l’utilisons désormais au quotidien et sommes confiants sur son niveau de qualité. Néanmoins, nous retardons la phase de test public pour nous assurer que la preview soit la plus proche possible de la version finale. Nous travaillons encore dur à l’implémentation de fonctionnalités comme Synology Photos, Hybrid Share et d’autres que nous n’avons pas annoncées mais qui sont tout aussi importantes. »