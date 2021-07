Team Group dévoile le SSD MP34Q avec 8 To de stockage

Le fabricant Team Group a annoncé lors du Computex que la capacité de stockage de ses SSD allait monter en puissance. Et il en a profité pour annoncer le MP34Q, un SSD M.2. NVMe qui succède (ou complète) la gamme MP34 déjà au catalogue du constructeur depuis quelques années.

Le MP34Q est un SSD M..2 (2280) qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x compatible avec la norme NVMe 1.3. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D QLC de dernière génération.

Team Group décline le MP34Q en trois variantes : 2 To, 4 To et même 8 To afin de contenter les utilisateurs qui ont de gros besoins de stockage. Du côté des performances, le MP34Q est annoncé avec des taux de transferts pouvant atteindre 3.400 Mo/s en lecture et de 3.000 Mo/s en écriture.

Le MP34Q sera commercialisé à partir de la mi août. Les modèles de 2, 4 et 8 To ont annoncés à respectivement 299,99$, 699,99$ et 1.299,99$.

A noter qu’ils offriront une endurance respective de 450 To, 900 To et 1800 To.

Couverts par une garantie de cinq ans, les SSD de la gamme MP34Q sont également annoncés avec un MTBF de 1,8 millions d’heures.

(Article publié initialement le 1er juin 2021)

MAJ le 19/07/2021 : L’actualité a été mise à jour et complétée avec de nouvelles informations communiquées par le constructeur. Les vitesses de lecture/écriture ont été ajoutées. Idem pour la dispo et les tarifs.