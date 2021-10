Team Group officialise le SSD Cardea A440 Pro

Le SSD Cardea A440 Pro Special Series de Team Group est un SSD M.2. NVMe performant qui exploite une PCI Express 4.0 4x. et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Particulièrement mince grâce à son dissipateur en graphène, le A440 Pro peut être utilisé dans une PS5 afin d’étendre la capacité de stockage de la console.

Le SSD Cardea A440 Pro Special Series est proposé en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To, ce qui doit permettre à priori d’augmenter considérablement le capacité initiale de la console.

Evidemment,le SSD ne se destine pas uniquement à la Playstation 5 puisqu’il est parfaitement possible de l’installer dans un PC pourvu qu’un emplacement PCI Express 4.0 4x soit disponible dans le machine.

En terme de débit, le A440 Pro offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 7.400 Mo/s en lecture et 7.000 Mo/s en écriture, le tout avec 1 million d’iOPS en lecture – écriture.

Cardea A440 Pro 1 To : 7.200 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture

7.200 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture Cardea A440 Pro 2 To : 7.400 Mo/s en lecture, 7.000 Mo/s en écriture

7.400 Mo/s en lecture, 7.000 Mo/s en écriture Cardea A440 Pro 4 To : 7.400 Mo/s en lecture, 7.000 Mo/s en écriture

Les tarifs du SSD seront respectivement de 189,99$, 359,99$ et 899,99$ au moment de sa sortie. Sortie qui est d’ailleurs prévue d’ici la fin du mois d’octobre chez la plupart des « grosses enseignes » comme par exemple Amazon.