Un SSD M.2. NVMe haut de gamme chez Kingston : le KC3000

Kingston vient de présenter un nouveau SSD qui porte le nom de KC3000. C’est un SSD M.2 NVMe qui dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x. Le SSD est équipé d’un contrôleur Phison E18 et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 176 couches de chez Micron.

Le KC3000 est décliné en 4 versions : 512 Go, 1 To, 2 To et 4 To qui offrent des débits pouvant atteindre jusqu’à 7.000 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture, et ce avec jusqu’à un million d’iOPS en lecture / écriture 4K.

Voilà pour information le détail de chaque modèle :

Kingston KC3000 512 Go : 7.000 Mo/s en lecture, 3.900 Mo/s en écriture

Kingston KC3000 1 To : 7.000 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture

Kingston KC3000 2 To : 7.000 Mo/s en lecture, 7.000 Mo/s en écriture

Kingston KC3000 4 To : 7.000 Mo/s en lecture, 7.000 Mo/s en écriture

Le KC3000 sera disponible dans le commerce à partir du 25 octobre. On ne connaît pas son prix de vente. On sait simplement que les SSD seront couverts par une garantie de 5 ans et que les différents modèles offriront respectivement une endurance de 400 To par an, 800 To par an, 1600 To et 3200 To par an.