Toute la série Half-Life est jouable gratuitement pendant deux mois

Half-Life: Alyx sort en mars prochain. À cette occasion, vous pouvez dès maintenant jouer GRATUITEMENT à tous les jeux de la série Half-Life, jusqu’à sa sortie ! Half-Life: Alyx se déroule avant les événements de Half-Life 2 et de ses épisodes, mais ce sont les mêmes personnages qui y évoluent autour du même fil conducteur. L’équipe de Half-Life: Alyx pense que le meilleur moyen d’apprécier ce nouvel opus est de jouer aux anciens jeux de la série, notamment Half-Life 2 et ses épisodes. Nous voulons donc les rendre les plus accessibles possible. Consultez dès maintenant la page du magasin de chaque jeu de la série Half-Life pour les installer et jouez-y autant que vous le souhaitez jusqu’à la sortie de Half-Life: Alyx ! Si vous avez déjà Steam, vous pouvez cliquer sur les liens suivants pour commencer à jouer dès maintenant ! Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two. Avec ce bundle, vous pourrez également jouer gratuitement à : Half-Life: Opposing Force, Half-Life: Blue Shift, Team Fortress Classic.