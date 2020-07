Un nouveau SSD de 2,5″ chez Team Group et de nouvelles clés usb

Les nouveaux SSD EX2 Elite du fabricant Team Group sont des SSD au format 2,5 pouces qui embarquent de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Ils existent en deux variantes : 512 Go (56$) et 1 To (99$)

En terme de performances, les SSD EX2 Elite offrent des débits qui peuvent atteindre 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture. Le constructeur indique un MTBF de 2 millions d’heures et une garantie est de 3 ans.

Parallèlement à cette annonce, Team Group lance une nouvelle série de clés USB 3.1 baptisée C201. Les clés existent en trois capacités : 32 Go (8$), 64 Go (12$) et 128 Go (22$). Le fabricant annonce pour ses nouvelles clés usb des taux de transferts de 90 Mo/s en lecture et de 35 Mo/s.