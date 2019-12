Un nouveau SSD M.2. NVMe : le WD Blue SN550

Western Digital vient de dévoiler le successeur du SSD WD Blue SN500 dévoilé en début d’année. Le nouveau venu porte le nom de WD Blue SN550. Il s’agit toujours d’un SSD M.2. NVMe (2280) mais cette fois ci le constructeur a mis la barre un peu plus haute au niveau des débits. Chose qui a notamment été rendu possible grâce à l’utilisation d’une interface PCI Express 3.0 4x sur ce modèle (le SN500 utilise pour sa part du PCI Express 3.0 2x).

La gamme WD Blue SN550 existe en trois capacités : 250 Go, 500 Go et 1 To. Chaque modèle offre des débits en lecture de 2.700 Mo/s. Par contre, les débits en écriture sont de 950 Mo/s sur le SSD de 250 Go, 1.750 Mo/s sur le 500 Go et 1.950 Mo/s sur le modèle de 1 To.

Le WD Blue SN550 est déjà référencé sur la boutique du fabricant. Les tarifs sont respectivement de 58€, 82€ et 145€ pour les versions de 250 Go, 500 Go et 1 To.

Les caractéristiques complètes sont dispo dans ce fichier PDF.