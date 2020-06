Un premier lecteur de cartes mémoire CFexpress chez Lexar

En plus de son lecteur de cartes mémoire ultra rapide (compatible SD, micro SD et CompactFlash), le fabricant LEXAR vient de dévoiler un autre lecteur de cartes mémoire qui offre la particularité cette fois de supporter les cartes CFexpress.

L’appareil se présente sous la forme d’un petit boîtier compact qui mesure 56,2 x 47,2 x 12,8 mm et qui pèse 21 grammes. Le lecteur dispose d’une connectique USB 3.1 mais un câble USB C vers USB A est également fourni.

Le lecteur est compatible avec les cartes CFexpress de type B avec lesquelles il peut atteindre des débits pouvant aller jusqu’à 1.050 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture.

Couvert par une garantie de cinq ans, le lecteur de Lexar est annoncé au tarif de 49,99€.

Pour profiter de cet équipement, la firme Lexar propose également des cartes mémoire répondant à la norme CFexpress de type B. Des capacités de stockage de 128 Go (239€) et 256 Go (479€) sont déjà disponibles dans le commerce, tandis que des versions 64 Go et 512 Go devraient arriver prochainement.