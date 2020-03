Western Digital propose les SSD WD Gold NVMe pour les entreprises

Avec ses nouveaux SSD WD Gold NVMe, le fabricant Western Digital souhaite s’adresser aux entreprises qui souhaitent s’équiper en SSD. Les WD Gold sont des modèles au format U2 performants. Le fabricant annonce en effet des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 3.100 Mo/s en lecture et 2.000 Mo/s en écriture.

Les SSD WD Gold exploitent de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 96 couches, une interface PCI Express 3.1 4x et un contrôleur dont l’origine n’a pas été précisé. Quatre capacités sont annoncées : 960 Go, 1,92 To, 3,84 To et 7,68 To. Voilà les caractéristiques de chaque modèle :

– WD Gold 960 Go : 3.000 Mo/s en lecture, 1.100 Mo/s en écriture (413K/44K iOPS)

– WD Gold 1,92 To : 3.100 Mo/s en lecture, 2.000 Mo/s en écriture (472K/63K iOPS)

– WD Gold 3,84 To : 3.100 Mo/s en lecture, 1.800 Mo/s en écriture (469K/63K iOPS)

– WD Gold 7,68 To : 3.100 Mo/s en lecture, 1.800 Mo/s en écriture (467K/65K iOPS)

Les SSD WD Gold NVMe seront commercialisés à partir du deuxième trimestre 2020. Ils seront couverts par une garantie de cinq ans et ils coûteront 241,99$ en version 960 Go, 434,99$ en version 1,92 To, 870,99$ en version 3,84 To et il faudra débourser 1739,99$ pour la plus grande capacité de 7,68 To .