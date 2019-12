Le programme AIDA64 6.20.5300 est le digne successeur d'AIDA32 (entreprise) et des logiciels Everest Corporate Edition et Everest Ultimate Edition passés sous le giron du canadien Lavalays au cours du mois d'avril 2004. Le logiciel AIDA64 est ni plus ni moins la suite logique du développement initié par Tamas Miklos il y a de nombreuses années. Son logiciel, AIDA64, reprend en effet les mêmes fonctionnalités que ses prédécesseurs mais axe principalement sa stratégie sur le support des processeurs et des OS 64-bit.

Une fois installé sur votre machine, AIDA64 fournit de nombreux détails techniques concernant les composants de votre PC. Il est d'ailleurs en mesure d'identifier plus de 140.000 composants et périphériques matériels. A noter que le programme ne se contente pas d'analyser votre ordinateur puisqu'il est également capable de tester ses performances sur de nombreux points, et même de vous signaler la disponibilité de noveaux pilotes, firmwares et drivers.

AIDA64 existe en plusieurs éditions : Extreme Edition, Extreme Engineer et Business Edition. Celle proposée sur cette page (Extreme Edition) est la plus courante chez les particuliers et les utilisateurs avancés. Si vous souhaitez télécharger l'une de ces éditions rendez-vous sur le site de l'éditeur. Vous trouverez ici un tableau comparatif des différentes fonctionnalités proposées par chacune de ces éditions.