ADATA présente un nouveau SSD M.2. : le Legend 960 Max

Le fabricant ADATA propose un nouveau SSD au format M.2. NVMe. Le nouveau modèle complète la gamme déjà bien fourni du contructeur. Ainsi, après le SSD Legend 960 lancé il y a quelques semaines, ADATA aujourd’hui annonce l’arrivée du Legend 960 Max.

Le Legend 960 Max est un SSD au format M.2. NVMe qui est équipé d’une interface PCI Express 4.0 4x. Il est animé par un contrôleur Silicon Motion SM2264 et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D.

A noter la présence d’un dissipateur thermique en aluminium qui recouvre complètement le SSD afin de garder les puces au frais. D’après le fabricant, grâce à des « ailettes de refroidissement multicouches, il permet à l’air frais de circuler le long du boîtier en métal et d’évacuer l’air chaud. La conception distinctive du refroidissement par convection peut réduire la température du SSD de 40 % et apporter des performances stables. »

Pour la petite histoire, le Legend 960 Max est décliné en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To. A ADATA indique des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 7.400 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.800 Mo/s en écriture, et jusqu’à 750K/630K iOPS en lecture – écriture 4K.

Tant en terme de mensurations qu’en terme de performances, le Lgend 960 Max répond aux critères dictées par Sony. Le SSD pourra donc trouver sa place dans une console PS5 afin d’étendre la capacité de stockage de la machine et installer un maximum de jeux.

Annoncé avec une garantie de cinq ans et un MTBF de 2 millions d’heure, le Legend 960 Max sera disponible prochainement dans le commerce. Pour l’instant son prix n’a pas été communiqué.