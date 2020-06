C’est officiel : il existe bien des SSD Synology !

Depuis plusieurs mois on entend régulièrement parler d’éventuels SSD de marque Synology. Pour l’instant ce n’était que des rumeurs mais l’information vient d’être confirmée par le constructeur lui même. Et pas moins de trois SSD viennent d’être annoncés par Synology.

Il y a tout d’abord le SAT5200 : un SSD de 2,5 pouces SATA décliné avec des capacités de 480 Go, 960 Go et 1,92 To. Cette série offre des débits qui peuvent atteindre 530 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture, le tout avec au maximum 98K/67K iOPs en lecture / écriture 4K.

Puis vient le SNV3400 : un SSD au format M.2. 2280 avec une capacité de 400 Go. Et enfin le SNV3500 : un SSD au format M.2. 22110 de 400 Go. Dans les deux cas, les SSD offrent des débits de 3.100 Mo/s en lecture et 550 Mo/s en écriture, et 205K / 40K iOPs en lecture / écriture 4K.

Grâce à cette nouvelle gamme de produits, Synology ajoute une nouvelle corde à son arc dans le domaine du stockage. Reste tout de même à voir si les différents disques seront à la hauteur aussi bien en terme de performances qu’au niveau du rapport qualité / prix. Car une chose est sûre : le fabricant arrive bien tardivement sur un segment déjà bien occupé par la concurrence.

MAJ : les SSD de Synology sont déjà présents sur quelques boutiques en ligne.

Les SSD 2,5″ SAT5200 de 480 Go, 960 Go et 1,92 To sont référencés sur le site LDLC aux tarifs respectifs de 191,45€, 348,95€, 624,95€. Et les SSD M.2. SNV3400 et SN3500 de 400 Go sont affichés à respectivement 155,95€ et 189,95€.