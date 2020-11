De la NAND Flash 3D à 176 couches chez Micron et bientôt dans les SSD Crucial !

Micron annonce avoir mis au point un nouveau type de mémoire NAND Flash 3D TLC utilisant 176 couches. Cette nouvelle génération de puces devrait permettre aux futurs SSD d’atteindre une plus grande capacité de stockage, d’avoir une meilleure endurance, tout offrant de meilleures performances et en consommant moins d’énergie.

Les premiers SSD à tirer profit de cette nouvelle technologie seront sans surprise les SSD du fabricant Crucial dont la maison mère n’est autre que… Micron !

Les premiers SSD Crucial en NAND Flash 176 couches sont attendus pour 2021. A priori, ils devraient être plus abordables tout en offrant plus d’espace de stockage d’après Micron. Plus d’informations ici et là.

Vidéo : 176 couches ça donne quoi ?