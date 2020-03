Hikvision dégaine trois SSD portables au look original

Le fabricant chinois Hikvision est sur le point de commercialiser trois SSD portables : le T100F, le T100I et le T200N. Trois SSD au look et à l’usage radicalement différent.

Hikvision T100F

Le T100F estt un SSD rond qui mesure 7 cm de diamètre pour 8,2 mm d’épaisseur. Son design plutôt original laisse également apparaître une fonctionnalité plutôt intéressante. En effet, en son centre le SSD dispose d’un capteur d’empreinte digitale qui permettra de sécuriser les données contenues sur le disque via un chiffrement AES 256 -bit.

Les données peuvent chiffrées dans 5 partitions différentes et le lecteur d’empreintes digitales supportent la gestion de 10 empreintes et donc 10 utilisateurs différents. Doté d’une connectique USB C, le T100F existe en deux capacités : 512 Go (165$) et 1 To (2569). Au niveau des débits le fabricant annonce des taux de transferts de 510 Mo/s en lecture et de 450 Mo/s en écriture.

Hikvision T100I

Le deuxième SDD à être annoncé est le T200I : c’est un SSD portable USB C très compact de forme carré qui mesure 6,8 x 6,8 cm de côté (et 11,2 mm d’épaisseur). Le disque est disponible en plusieurs coloris (blanc, rose et noir) et en deux capacités de stockage : 480 Go (135$) et 960 Go (239$). Ses débits atteignent 450 Mo/s en lecture et 400 Mo/s en écriture.

Hikvision T200N

La troisième unité de stockage porte le nom de T200N. C’est une fois encore un SSD portable USB C mais cette fois sa forme est rectangulaire (11,3 cm de long sur 4,1 cm de large). Et son épaisseur n’excède pas 10 mm. Deux capacités sont disponibles : 512 Go (135$) et 1 To (239$). Ses débits atteignent au maximum 450 Mo/s en lecture.