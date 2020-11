ICY Dock MB840M2P-B : une carte PCI Express qui fait office de rack pour les SSD M.2. NVMe

Si votre ordinateur ne dispose pas de port M.2. NVMe ou si votre port M.2. est déjà utilisé par un SSD, sachez qu’il est possible d’ajouter assez facilement un port M.2. NVMe à votre carte mère.

Le fabricant ICY Dock propose à cet effet le ToughArmor MB840M2P-B. C’est une carte au format PCI Express dans laquelle on peut enficher facilement un SSD M.2. NVMe. Aucun outil n’est requis.

Et l’avantage de ce produit par rapport aux autres accessoires du même genre qui existent déjà sur le marché c’est que le SSD peut facilement être démonté (ou même changé par un autre) grâce à un système de rack amovible. Grâce à ce système, l’utilisateur a la possibilité de retirer le SSD M.2. par l’arrière de son PC.

A noter que le ToughArmor MB840M2P-B supporte la plupart des SSD M.2. NVMe du marché, qu’il s’agisse des modèles 2230, 2242, 2260, 2280 (les plus répandus) ou même 22110. L’appareil est compatible avec les emplacements PCl Express 3.0 et 4.0 4x, 8x et 16x.

Pour éviter que le SSD M.2. NVMe chauffe trop lorsqu’il lourdement sollicité, le fabricant a équipé le MB840M2P-B d’un plateau en aluminium qui fait donc office de dissipateur thermique.

Le MB840M2P-B est disponible dès maintenant dans le commerce. On peut le trouver par exemple à 59,95€ sur LDLC. Il est garanti trois ans.