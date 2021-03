La famille Crucial X6 s’agrandit avec deux nouvelles capacités de stockage : 500 Go et 4 To

Les SSD Crucial X6 sont des SSD portables qui existent sur le marché depuis l’été dernier. Ils offrent l’avantage d’être plutôt compacts (69 x 64 x 11 mm) et donc d’être facilement transportable avec soi. Petit plus et non des moindres, ils peuvent résister aux chocs, aux chutes, aux vibrations et aux variations de température. Seul inconvénient jusqu’à maintenant : seules deux capacités de stockage étaient disponibles : 1 et 2 To. Mais le fabricant a décidé de remédier à cette situation en proposant deux nouvelles déclinaisons du X6. Désormais des versions 500 Go et 4 To sont disponibles.

Les Crucial X6 disposent d’une connectique USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s). Les modèles 500 Go, 1 To et 2 To offrent des taux de transferts de 540 Mo/s, par contre le modèle 4 To offre non seulement une capacité de stockage plus importante mais aussi des débits plus élevés puisqu’ils atteignent cette fois 800 Mo/s.

Les SSD Crucial X6 sont couverts par une garantie de trois années. Les versions 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To coûtent respectivement 69,59€, 134,39€, 195,59€ et 490,79€ sur le store en ligne de Crucial.