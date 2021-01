Le come-back en force des jeux casino et d’arcade

Bien que les nouvelles technologies ne cessent d’apporter de grandes possibilités en matière de jeu vidéo, les classiques ont encore la côte. Grâce à une recrudescence de jeux rétro ou les possibilités nombreuses en matière de jeux d’arcade, nombreux sont les joueurs et amateurs à profiter de ces jeux.

L’intérêt envers le casino reste total

Si le rétro a la côte, les jeux d’arcade savent également se moderniser et proposer le meilleur, notamment grâce à des designs épurés et parfois futuristes. C’est ainsi que le casino en ligne réputé JackpotCity attire de nombreux clients chaque mois. Avec des interfaces alléchantes et des machines à sous qui n’ont presque rien du virtuel, l’art du casino en ligne continue de se développer et d’attirer un bon nombre de visiteurs.

L’idée est la même lorsqu’il convient de jouer au poker ou aux autres jeux de casino. Toujours très réputés, ces jeux ont su être remis au goût du jour ou à l’inverse, gardés dans un esprit et une atmosphère traditionnelle pour plaire à tous. La fidélisation passe par là !

L’intérêt dans les jeux d’arcade

Cela ne vous aura sûrement pas échappé au détour d’une visite sur le web ou directement dans une boutique spécialisée : les fabricants sont de plus en plus nombreux à proposer des jeux dans lesquels les nouvelles consoles incluent un nombre important de jeux d’arcade. L’un des exemples le plus fréquent est probablement celui de Nintendo et de sa Switch. Avec des jeux tels que NAMCO Museum ou encore 30-in-1, les utilisateurs cherchant à retrouver d’anciennes gloires sur une console de dernière génération, ont été gâtés.

Pourquoi l’intérêt grandit ?

Il y a de nombreuses raisons qui peuvent potentiellement expliquer ce regain autour des jeux d’arcade et de certaines machines remises au goût du jour, au-delà de la présence de ces mêmes jeux sur les consoles de nouvelle génération.

Certains parents ont l’envie de partager quelque chose avec leur enfant et de retrouver leur madeleine de Proust ou tout simplement de beaux souvenirs. L’achat d’un jeu comme Namco Museum ou directement d’une machine remasterisée devient alors logique. Les plus jeunes peuvent s’amuser dans l’air du temps et découvrir le principe de base des jeux adulés il y a quelques temps par leurs parents.

La nostalgie a donc une grande part dans l’importance de cette logique.

Les machines sont également puissantes et offrent de grandes possibilités comme la capacité de posséder plusieurs jeux sur une seule et même interface. Il est donc presque impossible de se lasser en jouant à ces différents jeux tant les possibilités sont grandes. Il s’agit d’une réelle force durant cette ère numérique.