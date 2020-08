Le fabricant ORICO dévoile un SSD portable très compact

Le fabricant ORICO annonce la sortie d’une solution de stockage très compacte. Il s’agit d’un SSD portable à peine plus grand qu’une clé usb. L’engin mesure 96 mm (longueur) x 30 mm (largeur) x 9,9 mm (épaisseur) et pèse 28 grammes.

Pour atteindre cette taille réduite, le constructeur a placé un SSD au format M.2. NVMe dans un boîtier en aluminium, le tout piloté par un contrôleur JMicron JMS583. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC 64 couches. Grâce à la prise en charge de la norme UASP (USB Attached SCSI Protocol) le SSD portable peut atteindre des taux de transferts de 940 Mo/s.

A noter que le boîtier est équipé d’un port USB C sur la partie gauche tandis qu’on trouve un anneau sur la partie droite. Anneau qui peut servir à transporter le SSD partout avec soi, soit en porté clé soit accroché à un sac.

Le SSD portable d’ORICO existe dès maintenant en trois capacités de stockage : 128 Go, 256 Go et 512 Go. Et une version 1 To devrait être disponible prochainement.

Les modèles de 128, 256 et 512 Go sont déjà référencés sur Amazon.fr aux tarifs respectifs de 79,99€, 99,99€ et 139,99€.