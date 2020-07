Les SSD Crucial P5 commencent à arriver en boutiques

Annoncés en avrril dernier, les SSD Crucial P5 commencent lentement mais sûrement à arriver en boutiques. Pour rappel, cette nouvelle gamme de SSD désigne des SSD au format M.2. NVMe plus performants que les Crucial P1 et les Crucial P2 lancés précédemment par le constructeur.

Les nouveaux P5 de 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To embarquent un contrôleur maison et exploitent de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le fabricant annonce pour ce modèle des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 3.400 Mo/s en lecture et jusqu’à 3.000 Mo/s en écriture. en fonction de la la capacité proposée :

– Crucial P5 250 Go : 3.400 Mo/s en lecture – 1.400 Mo/s en écriture

– Crucial P5 500 Go : 3.400 Mo/s en lecture – 3.000 Mo/s en écriture

– Crucial P5 1 To : 3.400 Mo/s en lecture – 3.000 Mo/s en écriture

– Crucial P5 2 To : 3.400 Mo/s en lecture – 3.000 Mo/s en écriture

Au moment de rédiger cette actualité, on peut dégoter les Crucial P5 de 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To à respectivement 79,94€, 109,94€, 219,95€ et 449,95€ sur le site Materiel.net qui annonce une disponibilité en stock sous 7 jours.