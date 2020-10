Les SSD Samsung 870 QVO sont réellement disponibles dans le commerce

Annoncés officiellement en juillet dernier, les SSD Samsung 870 QVO sont désormais réellement disponibles dans le commerce, et ce dans leurs différentes capacités de stockage.

Les SSD Samsung 870 QVO d’une capacité de 1 To, 2 To, 4 To et 8 To sont effet maintenant commercialisés un peu partout dans l’hexagone, et la bonne nouvelle c’est qu’ils sont plus abordables que prévus.

Pour rappel, les 870 QVO sont des SSD au format 2,5 pouces qui exploitent une interface SATA III. Ils sont équipés de mémoire NAND Flash QLC et ils supportent des taux de transferts de 560 Mo/s en lecture et de 530 Mo/s en écriture et jusqu’à 98K / 88K IOPS en lecture / écriture 4K.

L’ensemble de la gamme est maintenant disponible sur Amazon.fr :

– Samsung 870 QVO 1 To à 109,99€ sur Amazon.fr

– Samsung 870 QVO 2 To à 205,94€ sur Amazon.fr

– Samsung 870 QVO 4 To à 424,90€ sur Amazon.fr

– Samsung 870 QVO 8 To à 860,28€ sur Amazon.fr