Lexar SL200 : un SSD portable USB C pour les utilisateurs nomades

Le nouveau SL200 de Lexar est un SSD portable qui peut être utile pour les utilisateurs nomades qui souhaitent transporter facilement avec eux leurs données. L’appareil mesure 86 x 60 x 9,5 mm et pèse 40 grammes seulement. Il est équipé d’une coque en aluminium.

Le SL200 existe en trois versions : 512 Go, 1 To et 2 To. D’après le fabricant, le SL200 offre des débits qui peuvent atteindre 550 Mo/s en lecture et 400 Mo/s en écriture via sa connectique USB 3.1 de type C. A noter que le SSD supporte le chiffrement AES 256-bit afin de conserver les données en sécurité.

Le LEXAR SL200 sera disponible dans le commerce dès ce mois ci au tarif de 89,99$ en version 512 Go, 159,99$ en version 1 To. Le prix du modèle 2 To n’est pas connu pour le moment.