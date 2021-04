Mushkin dévoile deux SSD M.2. NVMe câblés en PCI Express 4.0

Le constructeur Mushkin lance deux nouvelles gammes de SSD au format M.2 (2280). : les Delta et les Gamma. Ils exploitent tous les deux de la mémoire NAND Flash 3D, une interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe et un contrôleur Phison.

Principale différence, la gamme Delta dispose d’un contrôleur Phison PS5016-E16.tandis que la gamme Gamma embarque un contrôleur Phison PS5018-E18 qui offre des performances largement supérieures. Par ailleurs, les SSD Delta existent en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To et les SSD Gamme sont proposés pour l’instant en deux versions : 1 To et 2 To mais un modèle 4 To est prévu dans quelques semaines.

– Mushkin Delta 1 To : 4.700 Mo/s en lecture, 2.100 Mo/s en écriture (195K/510K iOPS)

– Mushkin Delta 2 To : 4.975 Mo/s en lecture, 3.750 Mo/s en écriture (380K/650K iOPS)

– Mushkin Delta 4 To : 4.975 Mo/s en lecture, 3.975 Mo/s en écriture (700K/650K iOPS)

– Mushkin Gamma 1 To : 7.150 Mo/s en lecture, 5.600 Mo/s en écriture (360K/645K iOPS)

– Mushkin Gamma 2 To : 7.175 Mo/s en lecture, 6.800 Mo/s en écriture (640K/630K iOPS)

– Mushkin Gamma 4 To : débits non connus pour l’instant

Les deux nouveaux SSD de Mushkin seront disponibles dans le commerce prochainement. On ne connaît pas encore leurs tarifs pour l’instant, on sait simplement qu’il seront couverts par une garantie de cinq années.