On en sait un peu plus sur la prochaine clé HDMI de Google : la Google TV

On entend parler depuis plusieurs mois de l’arrivée prochaine d’une nouvelle clé HDMI Chromecast à venir chez Google (voir cette actualité et celle-ci). Et bien la bonne nouvelle : cela semble aujourd’hui en voie de se concrétiser puisque le site allemand WinFuture.de vient de dévoiler de nouveaux détails et même des photos commerciales du produit.

Tout d’abord il faut savoir que la clé HDMI ne devrait pas porter le nom de Chromecast. En effet, nos confrères indiquent que la clé qui portait jusqu’à maintenant le nom de code “Sabrina” devrait finalement être baptisée Google TV.

La Google TV se présentera sous la forme d’un dongle HDMI assez similaire à l’actuelle Chromecast. Il suffira de la brancher au port HDMI de son téléviseur et de l’alimenter via un port usb pour que celle-ci fonctionne.

Particularité de la Google TV par rapport aux Google Chromecast actuelles : elle sera fournie avec une télécommande, ce qui devrait faciliter son utilisation et la navigation au sein de l’interface qui sera (sans grande surprise) Android TV !

D’un point de vue technique, la Google TV sera animée par un SoC AMLogic S905X2 quadricœur que l’on trouve déjà dans de nombreux produits similaires. La clé embarquera 2 Go de mémoire vive et même si la quantité de stockage n’est pas précisée : elle devrait être assez limitée d’après notre confrère allemand puisque la Google TV n’a pas vraiment vocation à stocker une quantité astronomique de données mais plutôt à privilégier le streaming vidéo.

Streaming qui pourra s’effectuer soit en local (depuis un NAS par exemple) soit directement via internet. Pour ce faire, il sera possible d’installer des applications pour visionner des vidéos et des films en streaming .

On peut d’ailleurs apercevoir que la télécommande inclut déjà des boutons pour accéder directement à Youtube et Netflix. Il sera très certainement possible d’installer les applications d’autres autres services comme Prime Vidéo, Disney+, Spotify, etc.. via Google Play.

Pour le moment, le prix de la clé HDMI Google TV n’est pas connu officiellement mais d’après WinFuture le tarif devrait être de moins de 100€ voire même en dessous de 50€ selon certaines sources. Il faut dire que la concurrence est assez nombreuse sur ce créneau et il serait difficile à Google de vendre une tel produit 100€ alors que la Chromecast actuelle, la FireSick TV d’Amazon et même la Mi Stick TV de Xiaomi coûtent toutes les trois moins de 40€ dans le commerce.