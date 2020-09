Seagate dévoile les SSD IronWolf 125 et IronWolf Pro 125 optimisés pour les NAS

En parallèle du disque dur IronWolf Pro de 18 To annoncé hier, le fabricant Seagate propose également deux nouveaux SSD optimisés pour les NAS. Il s’agit de l’IronWolf 125 et l’IronWolf Pro 125 : deux SSD au format 2,5 pouces qui exploite une interface SATA III à 6 Gb/s et qui embarquent de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le type de contrôleur employé n’est par contre pas précisé.

La gamme IronWolf 125 existe en cinq capacités de stockage : 250 Go (64,99 €), 500 Go (99,99 €), 1 To (169,99€), 2 To (309,99 €) et 4 To (629,99 €) qui offrent des débits de 560 Mo/s en lecture (95K iOPS) et 540 Mo/s en écriture (90K iOPS). Les différents modèles sont annoncés respectivement avec une endurance de 300 To, 700 To, 1400 To, 2800 To et 5600 To et un MTBF de 1,8 millions d’heures.

En ce qui concerne la gamme IronWolf Pro 125 cinq modèles sont également proposés : 240 Go (104,99 €), 480 Go (139,99 €), 960 Go (259,99 €), 1,92 To (449,99 €) et 3,84 To (839,99 €). Les débits atteignent au maximum 545 Mo/s en lecture (96K IOPs) et 520 Mo/s en écriture (30K iOPS) tandis que l’endurance est respectivement de 435 To, 875 To, 1750 To, 3500 To et 7000 To. Le MTBF est de 2 millions d’heures.

Comme vous pouvez le voir, les différences qui existent entre l’IronWolf Pro 125 et l’IronWolf 125 se situent non seulement au niveau des capacités et des débits proposés mais aussi au niveau de l’endurance qui est plus élevée sur la gamme Pro. A noter également que l’IronWolf Pro 125 intègre une fonctionnalité qui permet de protéger les données contre les pannes d’électricité.