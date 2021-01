Soldes : 49€ le SSD M.2. NVMe Kingston A2000 de 500 Go

Le Kingston A2000 est un SSD d’entrée de gamme au format M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x et de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

A l’occasion des soldes d’hiver, la version 500 Go du Kingston A2000 voit son prix passer sous la barre des 50€. On peut en effet le dénicher ce matin à seulement 49,99€ sur CDiscount.

Le Kingston A2000 de 500 Go offre des débits qui peuvent atteindre 2.200 Mo/s en lecture et 2.000 Mo/s en écriture, le tout avec respectivement 180.000 et 200.000 iOPS en lecture / écriture 4K.

– SSD M.2. NVMe Kingston A2000 de 500 Go à 49,99€ sur CDiscount

– Voir toutes les soldes de Bhmag