Des SSD portables en veux-tu en voilà chez LEXAR !

Le fabricant LEXAR a profité du salon NAB Show qui s’est déroulé à Las Vegas au début du mois d’avril pour présenter plusieurs nouveaux produits. Le constructeur y a notamment exposé sur son stand plusieurs nouveaux SSD portables.

Il y avait des modèles dont on a déjà eu l’occasion de parler sur Bhmag :

le LEXAR SL600 : un SSD portable dont la coque est en aluminium. Il mesure 112,6 x 59 x 10,6 mm pour un poids de 64 grammes. Le SSD existe en trois capacités : 500 Go, 1 To et 2 To.

le LEXAR SL500 : un SSD plus compact qui ne mesure que 85 x 54 x 7,8 mm et pèse 43 grammes. Ce modèle est destiné aux utilisateurs nomades qui souhaitent accompagner leurs smartphone, leur tablette ou leur APN d’une solution de stockage plus importante (1, 2 ou 4 To) et surtout rapide. En effet, le SL500 dispose d’un port USB C de type 3.2 Gen2x2 qui offre des débits de 2.000 Mo/s en lecture et de 1.800 Mo/s en écriture.

le LEXAR ARMOR 700 : c’est un SSD résistant destiné cette fois aux baroudeurs qui souhaitent transporter leur stockage partout avec eux. Le SSD résiste aux chocs, aux chutes, à la poussière et à l’eau. Tout comme le SL500 il est plutôt véloce puisqu’il est équipé d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2.Les SSD de 1 To et 2 To offrent des taux de transferts de 2.000 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture.

Mais aussi un nouveau venu : le SL400.

Le SL400 est un nouveau SSD portable qui a été présenté par LEXAR à l’occasion du NAB Show 2024. Le constructeur indique que c’est un modèle compact destiné aux utilisateurs de smartphone et aux créateurs de contenu.

Le SSD peut résister aux projections d’eau (il répond à la norme IP65) et il peut également résister aux chutes (d’une hauteur d’un 1 mètre). Le SL400 est décliné en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To qui peuvent tous deux atteindre des débits de 1.050 Mo/s en lecture et de 1.000 Mo/s en écriture grâce à leur port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps).