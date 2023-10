Seagate propose un SSD pour la PS5

Le fabricant Seagate annonce aujourd’hui la sortie d’un SSD M.2. NVMe destiné à la console Playstation 5 de Sony. Le nouveau Seagate Game Drive PS5 NVMe SSD exploite une interface PCI Expres 4.0 4x.

Le SSD est animé par un contrôleur Phison E18 et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. A noter que le SSD est équipé d’un dissipateur thermique suffisamment fin pour qu’il puisse facilement prendre place dans une PS5 et ainsi augemter la capacité de stockage de la console.

Le Seagate Game Drive PS5 NVMe SSD existe dès maintenant en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To mais apparemment une version 4 To semble également prévue d’après le site du contructeur.

Le SSD offre des débits de 7.300 Mo/s en lecture et de 6.900 Mo/s en écriture. Il est annoncé avec un MTBF de 1,8 millions d’heures, une garantie de 5 ans et une endurance de 2550 TBW.

Disponible à la vente dès maintenat, le Seagate Game Drive PS5 NVMe SSD sous licence officielle est proposé à 109,90€ (1 To) et 179,90€ (2 To).