Team Group annonce le T-Create Classic : un SSD M.2. NVMe en PCI Express 4.0

Le fabricant Team Group agrandit sa gamme de SSD avec un nouveau modèle qui porte le nom de T-Create Classic. On a affaire ici à un SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x et de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le SSD est proposé en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To qui offre tous les deux des taux de transferts de 5.000 Mo/s en lecture et de 4.400 Mo/s en écriture (750K/750K iOPS en lecture/écriture 4K).

Le modèle 1 To est annoncé avec une endurance de 1.800 To par an. et le modèle 2 To avec une endurance de 3.600 To par an.

Couverts par une garantie de cinq années, les SSD T-Create Classic offrent un MTBF de 1,7 millions d’heures. Les versions 1 et 2 To sont annoncés à respectivement 199,99$ et 399,99$ Outre Atlantique. Pour le moment, on ne connaît pas encore leur tarif en Europe ni quand ils seront commercialisés sur notre continent.