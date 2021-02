Un disque dur portable et résistant chez APACER : le AC732

Le dernier produit du fabricant APACER est un disque dur portable. L’appareil porte le nom de AC732, c’est un disque dur qui offre la particularité d’être résistant à l’eau et aux chocs.

Le AC732 est certifié IP68 ce qui signifie qu’il peut rester immerger dans l’eau pendant 60 minutes à une profondeur d’un mètre. Au niveau de la résistance contre les chocs, il faut savoir que le AC732 répond aux normes militaires MIL-STD-810G 516.6 Procedure IV et que sa coque renforcée en aluminium lui permet de résister à une pression d’un poid de 4.000 kilos.

Bref, le AC732 est un disque dur résistant qui plaira aux geeks un peu baroudeur qui souhaitent trimballer leur disque dur et leurs données un peu partout avec eux.

Pour la petite histoire, le disque dur mesure 140 x 94 x 24 mm et pèse 320 grammes. Il exploite une connectique USB qui répond à la norme USB 3.2 Gen1. Quatre déclinaisons du disque dur sont disponibles : 1 To, 2 To, 4 To et 5 To.

Pour le moment, les tarifs ne sont pas connus. On sait simplement que le HDD sera disponible prochainement et qu’il sera couvert par une garantie de trois ans.