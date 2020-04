Verbatim VX560 : un nouveau SSD portable USB C

Un nouveau produit de stockage est annoncé chez Verbatim. L’engin porte le nom de VX560 : c’est un SSD portable plutôt compact qui mesure 42,7 x 65 x 11 mm (Longueur x largeur x épaisseur) et pèse seulement 66 grammes. Il peut donc tenir facilement dans la poche ou être transporter avec soi en déplacement.

L’appareil est équipé d’une coque en aluminium. Il dispose d’une connectique USB C mais un câble USB C vers USB A est disponible dans la boîte afin que les personnes qui ne possèdent pas encore de PC avec ce genre de connecteur puissent l’utiliser sans encombre sur leur machine.

Niveau performances : le VX560 offre des débits de 550 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture.

Le SSD Verbatim VX560 est décliné en deux capacités de stockage : 512 Go (149$) et 1 To (269$). Les tarifs semblent toutefois assez élevés pour ce genre de périphériques.