Le logiciel CCleaner 5.64.7613 est un programme performant dont la mission est de nettoyer et optimiser votre système.

Il analyse votre machine afin d'en supprimer les données obsolètes qu'il s'agisse de cookies, fichiers temporaires, fichiers inutilisés, raccourcis périmés, entrées de la base de registres obsolètes, etc..

CCleaner se charge de faire le grand ménage sur votre machine afin de lui donner une nouvelle jeunesse. Cela a pour effet d'avoir une machine plus propre et plus efficace. Voire même parfois plus performante.

CCleaner est un petit logiciel vraiment intéressant et efficace. Il offre également l'avanage d'être totalement gratuit. C'est pourquoi Bhmag vous le conseille vivement et vous encourage à l'utiliser au moins une fois par mois sur votre machine pour conserver une machine en pleine forme.

Si vous pensez être contaminé par un virus ou un spyware. Consultez notre dossier anti-spyware afin de les éradiquer.