Computex : l’édition 2021 est annoncée, elle aura lieu du 1er au 4 juin si tout va bien

L’édition 2020 du Computex n’a pas pu avoir lieu cette année. D’abord repoussé, l’événement a finalement été annulé purement et simplement pour cause de COVID-19. Mais les organisateurs ne s’avouent pas vaincus pour autant puisqu’ils annoncent d’ores et déjà la tenue d’une édition 2021 l’année prochaine. Celle-ci aura lieu du 1er au 4 juin 2021 à Taipei à Taïwan.

Les organisateurs annoncent sur leur site que le Computex 2021 sera un événement physique qui réunira de nombreux acteurs et fabricants de high tech. Les thèmes principaux tourneront autour de la 5G, l’Intelligence Artificielle, l’Iot (l’internet des objets), la cybersécurité, etc…

Reste toutefois à voir si le COVID-19 sera (ou non) toujours d’actualité dans six mois, ce qui pourrait le cas échéant chambouler fortement le calendrier prévu pour le Computex.