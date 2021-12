Le correctif KB5007262 permet de corriger le bug de performances de Windows 11 avec les SSD M.2. NVMe

Depuis plusieurs jours, des utilisateurs de Windows 11 se plaignent d’une perte de performances de leurs SSD M.2. NVMe. Les débits en lecture / écriture ainsi que le nombre d’opérations par seconde (iOPS) ont baissé drastiquement et apparemment le problème serait survenu lors du passage de Windows 10 à Windows 11.

Nos confrères du site Guru3D ont découvert que pour corriger ce problème de performances, Microsoft a publié il y a quelques jours un correctif qui porte la référence KB5007262.

La mise à jour KB5007262 résoud de nombreux soucis comme on peut le voir sur cette page. Et parmi la longue liste de correcifs en tous genres on peut lire ceci :

Résout un problème qui affecte les performances de tous les disques (NVMe, SSD, hardisk) sur Windows 11 en réalisent des actions inutiles chaque fois qu’une opération d’écriture se produit. Ce problème se produit uniquement lorsque le journal NTFS USN est activé. Notez que le journal USN est toujours activé sur le disque C:.

En conclusion, si vous constatez une baisse des débits de votre SSD M.2. NVME sur votre PC, je vous conseille d’installer la mise à jour KB5007262 qui corrige non seulement ce problème mais aussi de nombreux autres soucis.