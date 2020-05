Deux nouveaux SSD M.2. chez Verbatim : le Vi3000 et le Vi560

Le fabricant Verbatim annonce la mise sur le marché de deux nouvelles unités de stockage. Dans les deux, ce sont des SSD au format M.2. (2280) mais ils se différencient au niveau de leur interface. Le premier, le Vi3000, exploite en effet une interface PCI Express compatible NVMe tandis que le second, le Vi560, tire partie d’une interface SATA.

Verbatim Vi3000 : C’est un SSD M.2. NVMe qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D. Il est proposé en trois capacités de stockage : 256 Go, 512 Go, et 1 To. Chaque modèle est annoncé avec respectivement une endurance de : 120 To, 240 To et 480 To. Au niveau des débits, le fabricant annonce des taux de transferts de 3.100 Mo/s en lecture pour le modèle de 256 Go et de 3.000 Mo/s en lecture pour les modèles de 512 Go et 1 To. Pour la vitesse de lecture, il est question de 2.900 Mo/s pour les trois modèles.

Verbatim Vi560 : Cette fois ci c’est un SSD M.2. SATA. Moins véloce que son prédécesseur il offre des débits pouvant atteindre 560 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture (sauf la version 256 Go qui plafonne à 460 Mo/s). Les trois variantes de 256 Go, 512 Go et 1 sont annoncées avec une endurance de 110 To, 240 To et 450 To.

Pour le moment, aucun tarif n’a été annoncé mais cette actualité sera mise à jour dès qu’on aura l’information.