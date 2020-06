Le SSD Samsung 980 Pro fait à nouveau parler de lui. Il pourrait être disponible dans les deux mois …

Le Samsung 980 Pro est un SSD très attendu par les amateurs de performances. Il faut dire que l’engin qui a déjà été présenté en janvier dernier lors du CES 2020 offre des caractéristiques plus qu’alléchantes…

Malheureusement depuis janvier Samsung est assez avare en informations et nous étions rester sans nouvelle à propos de disque. Mais le compte Twitter Ice Universe, spécialisé dans le leak d’informations, annonce l’arrivée du 980 Pro d’ici deux mois de la façon suivante : “Le SSD Samsung 980 Pro sortira dans les deux mois, vous verrez les super performances du vrai SSD PCIe 4.0”.

Pour rappel, le 980 Pro est un SSD au format M.2. 2280 qui exploite une interface PCI Express 4.0 compatible NVMe et qui embarque de la mémoire NAND Flash MLC. Très performant, le 980 Pro offre des taux de transferts pouvant atteindre 6.500 Mo/s en lecture et 5.000 Mo/s en écriture.

Dans un premier temps, le Samsung 980 Pro devrait être disponible avec des capacités de stockage de 250 Go, 500 Go et 1 To. Si l’on en croit Ice Universe le 980 Pro pourrait arriver en boutique dans les deux mois qui viennent.. Reste à voir quels seront les tarifs proposés pour cette nouvelle gamme de SSD.