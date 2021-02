LEXAR ajoute un modèle 2 To à sa gamme de SSD NS100

Le fabricant Lexar fait évoluer sa gamme de SSD NS100 en ajoutant une nouvelle capacité de stockage. Déjà disponible depuis quelques temps avec des capacités de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To, le NS100 existe désormais en version 2 To, ce qui permet de stocker encore plus de données.

Pour rappel, le NS100 est un SSD d’entrée de gamme au format 2,5 pouces. Il exploite une interface SATA III à 6 Gb/s et de la mémoire NAND Flash 3D. La version 2 To est annoncée avec des taux de transferts de 550 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture.

Les SSD Lexar NS100 de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To sont déjà disponibles dans le commerce aux tarifs respectifs de 22,17€, 31,12€, 57,64€ et 110,80€. Le modèle de 2 To sera moins abordable puisqu’il est annoncé par le constructeur au prix de vente de 299€.