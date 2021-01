OWC présente un nouveau SSD portable : Envoy Pro FX

Le constructeur OWC annonce l’arrivée d’un nouveau SSD portable à son catalogue. L’engin porte le doux nom de Envoy Pro FX (à ne pas confondre avec Enjoy Phoenix, ça n’a rien à voir…) On a affaire ici à un SSD qui mesure 20 x 110 x 65 mm et qui dispose d’une coque renforcée en aluminium. Celle-ci lui permet de résister aux chutes, aux chocs et à l’eau. L’Envoy Pro FX a d’ailleurs reçu la certification militaire MIL-STD810G.

L’appareil dispose d’une connectique compatible à la fois Thundebold 3 / 4 et USB 3.2 Gen2 à 10 Gb/s. A l’intérieur du boîtier on trouve un SSD M.2. NVMe qui exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

OWC décline le Envoy Pro FX en quatre capacités de stockage : 240 Go, 480 Go, 1 To et 2 To. Les tarifs sont respectivement de 169$, 199$, 299$ et 479$. Pour le moment, le disque est uniquement disponible à la vente aux USA mais il devrait arriver prochainement en France.