Sabrent Rocket XTRM-Q : un SSD externe qui propose jusqu’à 8 To de capacité

Sabrent est un fabricant américain qui propose déjà un large panel de SSD. Aujourd’hui, le constructeur ajoute une corde à son arc avec le Rocket XTRM-Q : un SSD externe particulièrement rapide.

Le Rocket XTRM-Q se présente sous forme rectangulaire. Son boîtier en aluminium propose une double connectique. Il est possible de le brancher à l’ordinateur soit via une connectique USB C soit via une connectique Thunderbolt 3.

Le débits sont bien sûr différents en fonction de la connectique choisie. En USB C le Rocket XTRM-Q propose des débits de 900 Mo/s maximum alors que via sa connectique Thunderbolt 3 il grimpe à 2.700 Mo/s.

Le Rocket XTRM-Q de Sabrent existe en cinq capacités de stockage : 500 Go (169,90$), 1 To (219,99$), 2 To (359,99$), 4 To (829,99$) et même 8 To (1599,99$). Pour le moment, il n’est commercialisé qu’aux Etats-Unis mais très vite il devrait arriver en Europe.